Проводити регулярно і відплата за Курськ: ISW аналізує, як в Росії реагували на масовану атаку

Російські мілблогери здебільшого радісно відреагували на масовану атаку по Україні 26 серпня, представивши її як "відплату" за наступ ЗСУ на Курську область.

Про це ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зазначають, що Росія хотіла б частіше влаштовувати подібні атаки, але не має достатньо оборонного потенціалу.

Дивіться також Атака 26 серпня на Україну могла обійтися Росії у майже 1,3 мільярда доларів

Зокрема, аналітики цитують одного з російських воєнкорів, який зазначив, що такі "масові та руйнівні удари не повинні бути одноразовими".

Мілблогер закликав російське військове командування проводити такі удари на регулярній основі, щоб досягти стратегічного та системного впливу на Україну. Втім, Росії, ймовірно, не вистачає оборонно-промислового потенціалу, щоб підтримувати такі масштабні удари в аналогічному масштабі з регулярністю,

– ідеться у звіті.

При цьому в ISW посилаються на українських чиновників, які наголошують, що ця атака свідчить про "гостру потребу України отримати більше систем протиповітряної оборони від партнерів", а партнери України мають скасувати обмеження для України на дальні удари по території Росії зброєю, наданою Заходом.