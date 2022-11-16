Відповідальність – на Росії, – Столтенберг відреагував на падіння ракети в Польщі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на падіння ракет у Польщі 15 листопада. Високопосадовець заявив, що повну відповідальність несе Росія.

Відповідну заяву генсек НАТО озвучив на пресконференції 16 листопада. Детальніше про це інформує 24 канал.

Читайте також Ймовірно, ракета була української ППО, але вироблена в Росії, – Дуда

Реакція Столтенберга на падіння ракет у Польщі

Столтенберг зазначив, щоза попереднім аналізом, це могла бути ракета української протиповітряної оборони. Однак, генсек НАТО наголосив, що навіть у такому випадку це провина не нашої держави, тож повну відповідальність несе Росія.

Вчора (15 листопада – 24 канал), протидіючи масованому російському ракетному удару по українській території, українські сили випустили ракети, щоб збити російські ракети,

– пояснив Столтенберг.