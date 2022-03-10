Відповідатимете так само, як всі, хто скидає бомби, – Зеленський російським пропагандистам

Володимир Зеленський наголосив, що всі росіяни, які вчиняють звірства в Україні, будуть відповідати. Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають.

Президент попередив, що знайдуть всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Влада зробить все, аби її конфіскували.

Важливо Володимир Зеленський звернувся до українців у 15-ий день війни

Ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказу скидати бомби на мирних людей,

– наголосив Зеленський.

Політик звернувся до пропагандистів, сказавши, що розкішного життя та багатих країн у них більше не буде. І це тільки початок.

"Вас притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім...Вас зненавидять громадяни Росії. Всі, кого ви зараз обманюєте. Коли вони відчують наслідки вашої брехні. Відчують по своїх гаманцях", – підсумував президент.

Дивіться нове відеозвернення Зеленського:



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