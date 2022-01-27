Відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" передбачають обмеження ядерних озброєнь, – ЗМІ

У відповідях США та НАТО на так звані "гарантії безпеки" мовиться про взаємне обмеження ядерних озброєнь. Також Росія не отримає права вето на розташування військ у країнах Альянсу.

Мовиться про ядерну та звичайну зброю. Водночас США та союзники готові говорити про взаємні правила, які обмежують чисельність та місце проведення військових навчань.

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За даними ЗМІ, сторони можуть зобов'язатися проводити навчання далеко від кордонів одне одного. Усе тому, щоб скупчення сил неможливо було прийняти за підготовку до вторгнення.

Заява НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не збирається відмовляться від принципу "відчинених дверей".

НАТО паралельно зі Штатами підготувало свою відповідь на так звані гарантії безпеки.

Окрім того, Альянс пропонує встановити пряму лінію зв'язку з Росією.

Столтенберг наголосив, що це можна зробити "задля уникнення інцидентів". Комунікацію слід відновити на тлі напруження на кордоні Росії з Україною.

Також генсек НАТО дав чітко зрозуміти, що Москва не матиме жодного впливу на рішення про прийняття України у НАТО.

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