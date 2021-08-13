Відповів на закиди Жиріновського: експослу Азербайджану заборонили в'їзд в Росію на 50 років

Експосол Азербайджану, відповідаючи на закиди Володимира Жиріновського, облаяв його та російський народ. Ісфандіяру Вагабзаде заборонили в'їзд на територію Росії на 50 років.

Ісфандіяр Вагабзаде відповів Жиріновському, мовляв "він та його нація смердять як свиня". Саме після цього МЗС Росії ухвалило відповідне рішення.

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МЗС Росії ввело заборону щодо експосла Азербайджану

У Росії вирішили заборонити дипломату в'їжджати на територію країни протягом 50 років. Аналогічне рішення ухвалили щодо громадянина Казахстану Куата Ахметова. Все через те, що вони дозволили собі висловлювання в мережі, які "розпалюють міжнаціональну ворожнечу".

У російському МЗС написали, що вони ухвалюють рішення щодо іноземців, які "публічно висловлюють зневажливе ставлення до російської мови, жителів Росії та співвітчизників, які проживають за кордоном, а також в агресивній формі висловлюють образи на їхню адресу".

Відповідь Вагабзаде Жиріновському оприлюднили 11 серпня. На відео колишній посол Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані Вагабзаде сказав, що:

він обурений словами російського політика;

колись він вже образив його громадян;

останнім часом його нахабність не має меж, та це – його особиста справа. Мовляв, кожна нація та народ мають свою гордість та менталітет;

"а тепер я тобі кажу: ти смердиш, як свиня. Ти свиня, і смердить твоя нація, як свиня";

коли "Жиріновський та весь російський народ на чолі з Путіним займалися нісенітницями", він проливав кров в Афганістані.

Саме ці висловлювання й призвели до того, що російська сторона ухвалила заборону.

Що сказав Жиріновський