У США відповіли, чи мають підтвердження, що КНДР направила свої війська до Росії

США не мають підтверджень, які б вказували на відправку інженерних військ КНДР до Росії.

Про це заявила заступниця речника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінгх.

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"У мене немає нічого з цього приводу", – сказала Сінгх відповідаючи на питання, чи фіксують у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська до Росії для підтримки російської війни проти України.

Крім того, представниця оборонного відомства наголосила, що в Штатах усвідомлюють позицію режиму в КНДР, який підтримує військову агресію Росії та надає країні-агрессору різну військову підтримку.

КНДР застерегли від відправлення військ

. Аналітики ISW теж не бачать доказів, які б свідчили про відправку військ КНДР до Росії. Однак, визнали, що інженерна підтримка з боку КНДР значно посприяла б російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

Раніше представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що Північна Корея має "поставити під сумнів" рішення відправити свої війська як "гарматне м***о" в незаконній війні Росії проти України.

Водночас союзники наголошували неодноразово, що США будуть стежити за цим.

Раніше західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Північна Корея може отримати від Путіна до 115 мільйонів доларів, якщо відправить 3 – 4 інженерні бригади в окуповану частину України.