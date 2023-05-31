Що робити, коли на фронт мобілізують без підготовки та спорядження

Мобілізація в країні триває. Військовозобов'язані чоловіки, які отримали повістки та пройшли медкомісію, повинні здобути належні знання, підготовку та спорядження, перш ніж їх відправлять до військової частини І якщо трапило інакше, варто діяти негайно.

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Що робити, якщо на фронт відправляють без підготовки

Якщо мобілізованого відправляють на передову без належної підготовки або без речового забезпечення, він має скласти рапорт у двох екземплярах і подати його "по команді", тобто прямому командиру. Також можна паралельно звернутись на гарячу лінію Міноборони: 0–800–500–442.

Якщо на це звернення не відреагували, то за тим же номером можна подати й скаргу на бездіяльність командира, а також до вищестоящого командира чи головного органу військового управління.

Зауважимо, що звернутися на гарячу лінію Міноборони можна додатково й під час подання рапорту.

Якою має бути підготовка мобілізованого перед відправленням на передову

Якщо й на скаргу не було реакції командування, то за оскарженням бездіяльності можна звернутися до адміністративного суду.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач сказав, що мобілізовані без військового досвіду проходять навчання відповідно до своєї військової спеціальності, а офіцери запасу після військових кафедр проходять перепідготовку для офіцерів.

Зокрема чоловіків без досвіду військової служби спершу направляють на навчальні збори із загальновійськової підготовки. Така підготовка відбувається у навчальних центрах, на загальновійськових полігонах або військових частинах територіальної оборони. При цьому законом мінімальні строки підготовки не встановлені. Тож їхній порядок та тривалість затверджують командири видів та родів військ ЗСУ. Натомість максимально збори можуть тривати до трьох місяців.

Також перед відправленням на передову військові повинні отримати й певне забезпечення. Його мають видавати після прибуття до місця служби та зарахування до списків військової частини. Мовиться про бойовий єдиний комплект, у який входять головні убори, верхній одяг, білизна та взуття.

Також військовослужбовцю повинні обов'язково видати:

бойовий балістичний шолом та чохол для нього,

модульний бронежилет та чохол для нього,

захисні балістичні окуляри.

Окрім бойового єдиного комплекту, військовослужбовець на період проведення бойових дій повинен отримати й бойовий спеціальний комплект, у яких входить:

маска,

балаклава,

маскувальні костюми,

окуляри-маска захисні балістичні,

захисні рукавички,

тактичні бойові наколінники та налокітники,

спеціальні навушники,

тактичний захисний розвантажувальний ремінь,

медична сумка-укладка і медичний рюкзак,

бойові сумки-підсумки та бойовий рюкзак,

гідросистема для питної води та чохол до неї,

кобура пістолетна універсальна,

ніж, ліхтарик, карабін з муфтою.

Довідка. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для цього потрібно назвати ім'я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: