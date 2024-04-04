Воєнний альянс розглядає місію НАТО для України, – Камерон про слова Макрона

Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що війська НАТО не будуть воювати в Україні. Водночас він сказав, що НАТО розглядає можливість "місії НАТО для України".

Лорд Камерон повідомив у програмі BBC Ukrainecast, що військовий альянс "розглядає можливість місії НАТО для України, а не місії НАТО в Україні".

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Заява Лорда Камерона

Альянс уникає дій в Україні, оскільки не хоче прямого конфлікту із російськими військами. Однак президент Франції Еммануель Макрон раніше припустив, що війська НАТО в Україні не можуть бути "виключені".

Тож низка лідерів інших країн-учасниць Альянсу зробили відповідні заяви на цю тему, зокрема, й очільник МЗС Британії.

Журналісти запитали Лорда Камерона про те, чи бачить він війська НАТО в Україні, на що той твердо відповів "ні". Він додав: "Я думаю, що ми не хочемо ставити Путіна перед такою метою, і НАТО може зробити багато речей, щоб краще координувати допомогу, яку ми надаємо Україні".

Але, по суті, для таких країн, як Велика Британія та всіх тих, хто підтримує Україну, це питання політичної волі. Чи маємо терпіння? Чи є у нас воля? Чи ми готові надати ресурси? Тепер, у разі Великої Британії, безумовно, відповідь – так,

– сказав Камерон.

Нагадаємо, що перед цим прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак також виключив відправку військ Альянсу в Україну.

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