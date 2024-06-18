Чи планує Канада відправляти військових інструкторів до України
Джерело:Reuters
Канада вирішила не відправляти своїх військових інструкторів до України. Усе через несприятливі умови.
Міністр оборони Білл Блер заявив, що існують зрозумілі занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні. Зауважимо, що на початку червня Макрон заявив, що хоче, аби Франція підготувала бригаду для ЗСУ.
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Чому Канада відмовилася відправляти військових інструкторів до України
Канада не буде відправляти своїх військових інструкторів до України. Це рішення було оголошено міністром оборони країни Біллом Блером.
Блер пояснив, що наразі не склалася сприятлива ситуація для відправлення канадських інструкторів до України.
Я думаю, що існує цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні в цей час,
– сказав він.
Видання зазначає, що з 2015 року Канада підготувала 40 тисяч українських військових. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну канадські інструктори були переведені до Великої Британії та Польщі, де продовжили навчання бійців Сил оборони.
Що відомо про відправлення іноземних військ до України
- Президент Франції Еммануель Макрон у лютому цього року вперше висловився про можливість відправлення західних військ до України. Він зазначив, що ніхто на Заході не зацікавлений у загостренні війни, але всі можливі способи підтримки України мають бути розглянуті.
- На початку березня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що військові НАТО вже перебувають в Україні. Однак, він не уточнив, солдати яких країн там знаходяться та які завдання вони виконують.
- Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив ініціативу Еммануеля Макрона щодо відправлення військових до України.