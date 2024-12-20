Ідею Макрона про миротворців в Україні готові підтримати ще кілька країн, – МЗС України

Раніше президент Франції Емануель Макрон висловлював ідею відправи миротворців в Україну. У МЗС відреагували на таку ініціативу.

Речник МЗС України Георгій Тихий сказав, що вже кілька країн розглядають можливість направлення в Україну контингенту західних союзників, як це пропонував президент Франції. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг речника.

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Є країни, що висловлюють готовність

Водночас обговорення цієї теми на ранньому етапі. Крім цього, Володимир Зеленський заявив про свою підтримку ідеї Макрона як частини гарантій безпеки.

Тихий пояснив, що, крім Франції, є ще кілька країн, які висловлюють готовність зробити такий крок, проте говорити про деталі ще зарано.

Це загальна дискусія, яка стосується можливості і готовності йти на такі кроки. Ми вітаємо такі обговорення і вважаємо, що жодних табу у форматах підтримки України з боку партнерів не повинно бути,

– додав він.

Україна бере активну участь у цих обговореннях і принцип "нічого про Україну без України" зберігається.