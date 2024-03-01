Макрон скликає лідерів усіх партій: ЗМІ пишуть про можливість відправлення спецназу в Україну

Єлисейський палац розіслав лідерам парламентських партій запрошення на зустріч у "форматі Сен-Дені", присвячену ситуації в Україні. Раніше ЗМІ писали, що Франція розглядає можливість відправлення до України спецназу для захисту деяких територій.

Важливо, що ця зустріч відбувається на тлі заяви Еммануеля Макрона про можливість введення військ НАТО в нашу державу. Він стверджував, що наразі консенсусу немає, однак у майбутньому не варто відкидати таку можливість.

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Розмова з опозицією

Як пише французьке видання Politique, Еммануель Макрон 7 березня планує обговорити з усіма політичними силами Франції ситуацію в нашій країні. Імовірно, Макрон хоче підняти тему можливості відправлення військ в Україну.

Зазначається, що наступного дня після гучних заяв про можливість введення іноземних військ в Україну Єлисейський палац ініціював дебати та голосування в парламенті щодо двосторонньої безпекової угоди, укладеної в лютому.

Видання стверджує, що президентська команда має намір зробити війну в Україні та ставлення до Росії центральною темою своєї передвиборчої компанії.

До чого тут спецназ

Раніше LeMonde з посиланням на власні джерела писало, що Франція роздумує над тим, щоб дозволити своїм спецназівцям та іншим підрозділам перетинати кордон з Україною. Це стало б способом створити "стратегічну дилему" для Росії.

Видання зазначало, що французька присутність допомогла б захистити деякі території України, а також обмежити удари з боку окупантів.

Водночас, як повідомило виданню українське джерело, усі союзні держави присутні в Україні. Це не бойові підрозділи, однак є представники всіх спецслужб.

Якщо є постачання зброї, там повинні бути люди, які фізично надають інформацію про те, як використовувати це обладнання. Україна також використовується як полігон для випробування нової техніки. Випробовуються безпілотники. Зрозуміло, на місцях працюють майстри такого роду,

– стверджувало джерело.

Зазначимо! Одразу після своєї гучної заяви Еммануель Макрон наголосив, що кожне його слово, яке він вимовляє на цю тему, зважене, продумане та помірковане.

У той самий час прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь підтвердив можливість відправлення військ. Він зазначив, що йдеться про солдатів, які беруть участь у навчаннях, протиповітряній обороні або обороні кордону.