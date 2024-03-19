У Росії кажуть, що Франція "готує" 2 000 бійців для відправлення в Україну: як відреагував Париж
Російські представники влади видали нову заяву стосовно нібито "підготовки до відправлення" західних військ на територію України. Цього разу під "підозрою" опинилася Франція.
Так, у Кремлі стверджують, що Франція нібито "готується відправити" в Україну близько 2 тисяч своїх військовослужбовців. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Росії видали заяву про "відправлення" французів в Україну
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін цинічно заявив, що, мовляв, Франція "вже готує контингент для відправлення в Україну". За словами росіянина, на початковому етапі він буцімто становитиме близько 2 000 військових.
"Нинішнє керівництво країни не переймається ні смертями простих французів, ні стурбованістю генералітету", – сказав посіпака Кремля.
Наришкін також у пропагандистському дусі сказав, що французький військовий підрозділ в Україні "стане легітимною та пріоритетною метою для російських збройних сил". Водночас наголосив, що "французькі військові побоюються, що такий важливий військовий підрозділ не може бути перекинутий і розміщений в Україні непомітно".
У Франції відреагували на заяву Наришкіна
Тим часом на цю інформацію директора Служби зовнішньої розвідки Росії відреагували у Міністерстві збройних сил Франції. Там зазначили, що заява Наришкіна про нібито підготовку французьких військ для відправлення в Україну не відповідає дійсності.
Інформація, оприлюднена директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєєм Наришкіним, є ще одним прикладом систематичного використання Росією масової дезінформації,
– заявили представники міністерства.
У французькому міністерстві також закликали громадян до максимальної пильності, щоб запобігти будь-якій інструменталізації через таку російську кампанію.
Макрон може думати над відправленням військ в Україну влітку
- Журналісти французького видання Le Monde заявили, що президент Еммануель Макрон замислюється над тим, щоб відправити війська на територію України. Це може статися вже з літа 2024 року.
- Одним із ключових напрямків, за даними журналістів, куди Макрон хотів би відправити війська, було б місто Одеса. Зокрема, Макрон міг заявити, що "ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже 2 роки, погіршується і війна затягується".
- Також в інтерв'ю французьким журналістам Макрон визнав, що від перебігу війни в Україні також залежить і майбутнє Європи. Зокрема, лідер Франції стверджував, що якщо Росія виграє, то довіра до Європи "зведеться до нуля".