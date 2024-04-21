Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну, – Орбан зробив неочікувану заяву у мережі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову неочікувану заяву. Угорський глава уряду стверджує, що Захід "за крок від того, щоб ввести війська в Україну".

Водночас Орбан вкотре зазначив, що не допустить того, щоб Будапешт був втягнутий у можливе введення західних військ в Україну.

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Орбан сказав, що Захід нібито за крок, щоб відправити війська

На своїй фейсбук-сторінці Віктор Орбан поскаржився на те, що у європейській політиці нібито панують військові настрої. За словами глави угорського уряду, європейські лідери вже "занурилися у війну і сприймають її і ведуть її як свою власну війну".

Спочатку це були просто шоломи. Тоді санкції, але звичайно не на енергоносії. Потім прийшло доставлення зброї. Спочатку гармати, потім танки, потім літаки. Потім фінансова допомога. Гроші, гроші, зброя, але ситуація не покращується, а навіть погіршується. Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Брюссель грається з вогнем,

– бідкається Орбан.

Він також зазначив, що світові війни "ніколи не називають світовими війнами на початку", а лише в кінці. Однак він написав, що угорці знають, що таке війна і цього досить.

"Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступати за мир – вдома, у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО", – пише глава угорського уряду.

Варто зазначити, що в цьому короткому дописі слово "війна" з'являється загалом 17 разів, причому "світова війна" згадується тричі.

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