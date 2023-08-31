Резніков може залишити посаду міністра оборони: нардеп назвав ймовірного наступника

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що Олексій Резніков може піти з посади міністра оборони України. Замість нього можуть призначити Рустема Умєрова.

Розмови про можливу відставку Резнікова точаться від початку 2023 року. Причиною поширення чуток стали кілька скандалів у Міноборони, зокрема – й останній про закупівлю курток для ЗСУ за завищеними цінами.

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Питання відставки Резнікова знову активно обговорюють

Железняк, посилаючись на власні джерела інформації, стверджує, що Олексій Резніков залишить пост очільника Міністерства оборони й згодом стане послом у Великій Британії. Як заявив нардеп, це може статися лише за умови, що не буде гучних скандалів.

Новим міністром оборони може стати колишній нардеп фракції "Голос", а нині голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ,

– заявив Железняк.

Натомість, хто стане новим головою Фонду – поки невідомо.

Нардеп наголосив, що не може давати 100% гарантії, що відбудуться саме такі кадрові зміни, адже, за його словами, "сучасна кадрова політика вміє вражати". Проте Железняк стверджує, що вже вчора зранку (30 серпня) про таку ротацію попередили деякі посольства.

За прогнозом Железняка, зміни у Міноборони можуть відбутися уже наступного тижня. Ба більше, нардеп стверджує, що Резніков нібито знав про скору ротацію та відставку ще до укладання парі з нардепкою Анастасією Радіною і журналістом "Української правди" Михайлом Ткачем.

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