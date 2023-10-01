Чи відправить Велика Британія своїх військових-інструкторів в Україну: Сунак дав відповідь

Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що британських інструкторів нібито планують відправити в Україну. Проте прем'єр Ріші Сунак спростував цю заяву.

Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що слова його колеги "неправильно зрозуміли" й "спотворили інформацію". Разом з тим, Сунак наголосив, що британські військові інструктори дійсно можуть прибути в Україну, але це відбудеться після закінчення війни.

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Сунак спростував заяву міністра оборони

Ріші Сунак наголосив, що наразі немає британських військових, яких можуть відправити до України. Він заявив, що інструктори навчають українських військових лише на території Великої Британії.

Я думаю, що про це було спотворено інформацію. Те, що міністр оборони говорив, цілком можливо, що одного разу в майбутньому ми будемо проводити частину цього навчання в Україні. Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз. Немає британських солдатів, яких відправлять воювати в поточному "конфлікті",

– заявив Сунак.

Прем'єр також наголосив, що він пишається навчанням українських військових у Великій Британії.

Що цьому передувало

До Києва 28 вересня прибув новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього візиту видання The Telegraph повідомило, що Шеппс буцімто планує ввести корективи в навчання українських військових і буцімто готовий відправити до України британських інструкторів.

Я говорив сьогодні про те, що зрештою Росія може вивести свої війська з України. Я говорив сьогодні про те, що зрештою навчання мають бути наближені та фактично перенесені в Україну,

– наводить слова Шеппса видання.

The Telegraph також заявило, що міністр оборони Британії звернув увагу на Захід України. Буцімто за совами Шеппса, зараз є можливість принести більше речей "в країну". Причому мовиться не лише про навчання, а й про виробництво. Для прикладу він навів британську оборонну компанію BAE, яка переходить до виробництва на території нашої країни.