Військові отримали право на відпустки під час воєнного стану: яка їхня тривалість

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє військовослужбовцям отримати відпустки під час воєнного стану.

Рада прийняла за основу закон №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Законопроєкт підтримали 330 парламентаріїв.

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Скільки днів триватиме відпустка

У документі йдеться, що військовослужбовцям можуть надаватися відпустки, тривалістю не більш як 10 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.

За словами нардепа, тривалість відпустки визначатимуть без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту, військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Водночас на практиці існує набагато більше випадків, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна.

Законопроєкт остаточно розглянуть у другому читанні.

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