Відреагувати на тривогу встигли не всі: Синєгубов заявив, що частина людей залишилася всередині
Росія вдень 25 травня вдарила по "Епіцентру" КАБами. У момент обстрілу всередині могли перебувати сотні людей. Частина встигла відреагувати, втім, інші – залишилися всередині.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова ОВА. Додав, що приблизно сотня людей встигли вийти, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Моторошні кадри пожежі в гіпермаркеті у Харкові: Росія атакувала місто КАБамиДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
"Ще частина людей могли перебувати в середині"
Посадовець розповів, що інформація ще перевіряється. Однак, достеменно відомо, що сигнали повітряної тривоги були. Частина людей встигла вийти.
Це приблизно 100 людей. Ще частина, за нашою інформацією, могла перебувати всередині,
– заявив Олег Синєгубов.
На місці працюють більше ніж 120 людей з ДСНС і понад 30 одиниць спеціалізованої техніки.
Голова ОВА закликав місцевих жителів не перебувати біля "Епіцентру", зачинити всі вікна, для того, щоб максимально убезпечити себе.Зверніть увагу! Міський голова Ігор Терехов заявляв, що в гіпермаркеті було близько 200 людей, 15 працівників не виходять на зв'язок.
Що вже відомо про жертв і постраждалих
- О 18:12 Синєгубов повідомив, що наразі відомо про 2 загиблих. Уточнив, це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті.
- Щонайменше 25 людей поранено.
- Частина персоналу гіпермаркету наразі ще розшукується. Дані оновлюються.
- Пожежу вдалося локалізувати.