Відреагувати на тривогу встигли не всі: Синєгубов заявив, що частина людей залишилася всередині

Росія вдень 25 травня вдарила по "Епіцентру" КАБами. У момент обстрілу всередині могли перебувати сотні людей. Частина встигла відреагувати, втім, інші – залишилися всередині.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова ОВА. Додав, що приблизно сотня людей встигли вийти, передає 24 Канал.

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"Ще частина людей могли перебувати в середині"

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Посадовець розповів, що інформація ще перевіряється. Однак, достеменно відомо, що сигнали повітряної тривоги були. Частина людей встигла вийти.

Це приблизно 100 людей. Ще частина, за нашою інформацією, могла перебувати всередині,

– заявив Олег Синєгубов.

На місці працюють більше ніж 120 людей з ДСНС і понад 30 одиниць спеціалізованої техніки.

Голова ОВА закликав місцевих жителів не перебувати біля "Епіцентру", зачинити всі вікна, для того, щоб максимально убезпечити себе.

Що вже відомо про жертв і постраждалих

Міський голова Ігор Терехов заявляв, що в гіпермаркеті було близько 200 людей , 15 працівників не виходять на зв'язок.

О 18:12 Синєгубов повідомив, що наразі відомо про 2 загиблих. Уточнив, це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті.

Щонайменше 25 людей поранено.

Частина персоналу гіпермаркету наразі ще розшукується. Дані оновлюються.

Пожежу вдалося локалізувати.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!