Відставка Абрамовського та COVID-обмеження: онлайн-трансляція засідання Ради

Верховна Рада 22 жовтня зібралася на пленарне засідання, аби розглянути низку важливих питань. Нардепи, зокрема, говоритимуть про протидію COVID-19 та розглянуть питання відставки Романа Абрамовського з посади міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Засідання стартувало о 10:05 з години запитань до уряду. Саме під час нього і розглядають питання звільнення Абрамовського.

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Засідання Верховної Ради: дивіться відео

Відставка Абрамовського: що відомо

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів написав заяву про звільнення 19 жовтня. Напередодні нардеп Данило Гетманцев заявив, що можливу відставку Абрамовського обговорювали на фракції.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що Абрамовський вирішив піти за власним бажанням. А от, хто може замінити міністра – наразі невідомо. Співбесіди активно проводять.

Які ще питання розглянуть нардепи 22 жовтня

Нардепи працюватимуть над проєктом постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби. У другому читанні розглянуть проєкт закону про зміни до податкового кодексу, який передбачає забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Також парламентарі розглянуть у першому читанні такі законодавчі ініціативи:

проєкт закону №5719 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі тютюнових виробів;

проєкт закону №5864 який передбачає створення нового святкового дня – Дня Української Державності;

проєкт закону №5630 про спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

До розгляду у другому читанні заплановані законопроєкти, серед яких: