Дурнуваті розбірки, – Піонтковський жорстко відреагував на відставку Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 7 липня заявив, що покидає свій пост. Він не хотів цього робити, однак напередодні на знак протесту проти Джонсона понад 50 міністрів та чиновників уряду Британії пішли у відставку.

Позиція Британії щодо України не зміниться

Борис Джонсон є великим другом України, який запам'ятається усім потужною підтримкою нашої держави у війні з росією. Якою надалі буде позиція Великої Британії – під питанням, однак, ймовірно, суттєвих змін щодо підтримки України Британією не буде. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він пояснив, що найбільш імовірними кандидатами на пост прем'єр-міністра є міністерка закордонних справ Ліз Траас та міністр оборони Бен Воллес. Вони також добре відомі українцям як надійні друзі партнери, які приїжджали до Києва під час війни.

"Ви їх прекрасно знаєте, вони не менш палкі прихильники України, аніж Борис Джонсон", – каже Піонтковський.

Публіцист переконаний, що мотиви відставки Джонсона не мають жодного стосунку до України, адже підтримка Великої Британії – чи не найбільша серед всіх країн світу.

Для британців це романтичне повернення до своєї історичної молодості. Для них Україна-2022, яка сам на сам бореться з Путіним – це історичний римейк Англії 1940 року, що боролася сам на сам з Гітлером. У цьому сенсі нічого не зміниться,

– вважає Піонтковський.

Політики не розуміють, що роблять

На його думку, відставка Бориса Джонсона демонструє дріб'язковість політиків, які не розуміють масштаби того, що відбувається, адже зараз в Україні вирішуються доля світу, доля XXI століття. І на цьому фоні злочини, у яких звинувачують Джонсона, як-от вечірка під час пандемії та лобіювання третьорядного члена Палати громад, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, виглядають безглуздо.

"Для мене це – масштаб нерозуміння, у якому світі вони живуть, що зараз відбувається і яку величезну роль в цьому грав та продовжує грати Джонсон. Він мобілізував увесь світ", – розповів публіцист.

Піонтковський зауважив, що мешкає у Вашингтоні – центрі напруженої боротьби між такими друзями України, як Блінкен та Остін, а також пропутінським табором, який досі представлений в адміністрації. Ця боротьба всередині США триває вже більше ніж рік, і Джонсон також зіграв у ній величезну роль.

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Тож, на переконання Піонтковського, те, що Джонсона змусили піти у відставку зараз, – це те саме, якби британці послали б у відставку Черчилля у 1940 році через алкоголізм. Адже він завжди багато пив, особливо в найгостріший період битви за Англію.

Вони не розуміють, що битва за Україну, яка зараз триває – це битва також за Британію, за Європу, за США і весь цивілізований світ. У цей час займаються якимись дурнуватими розбірками, прибираючи видатну харизматичну фігуру,

– вважає Андрій Піонтковський.

У підсумку публіцист сказав, що Джонсон посприяв мобілізації українського суспільства та став для України запорукою підтримки Заходу. Все ж, засмучуватися не варто, бо Велика Британія так само підтримуватиме Україну, а Джонсон завжди буде впливовим політиком та керівником.

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