На кого Борис Джонсон "залишив" Україну

І ще до теми "Борисе, на кого ти нас залишаєш?!" Нинішній лідер лейбористів Кір Страмер неодноразово казав, що питання російської агресії – це одне з небагатьох питаннь, в якому він повністю підтримує дії Бориса Джонсона.

Британський щит

Також він неодноразово висловлював повну підтримку НАТО і важливість активної участі Британії у справах Альянсу.

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І сказав, що він би підтримав використання ядерної зброї у разі необхідності й що саме такий підхід дозволяє сподіватися на ефективність ядерної зброї як запобіжника.



Лідер лейбористів Страмер запевнив, що щодо України має таку саму позицію, як Джонсон / Фото "Український тиждень"

Він повністю підтримав якомога жорсткіші санкції проти росії і збройну допомогу Україні. Навіть маргінали Корбіна вже змушені виправдовувати його заяви про "мир, а не зброю", типу його не так зрозуміли.

Британія з Україною просто на безпрецедентному рівні для демократичного суспільства зі свободою слова. Це не Борис, це країна.

P. S. Крим – це Україна.

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