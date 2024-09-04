Зеленський вважає, що Кулебі "бракує енергії для просування надання зброї", – Суспільне

Володимир Зеленський, під час засідання фракції "Слуги народу" 4 вересня, пояснив причину відставки Дмитра Кулеби з посади. За словами президента главі МЗС "бракує енергії для просування надання зброї" серед партнерів.

Про це розповіли журналісти Суспільного з посиланням на співрозмовника, який був присутній на засідання фракції. Президент також пояснив своїм однопартійцям й інші ротації в уряді.

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Як Зеленський пояснив кадрові зміни в уряді

Співрозмовник розповів журналістам, що на зустрічі не йшлося про подальше працевлаштування ексміністра юстиції Дениса Малюськи після його відставки. Водночас Зеленський наголосив, що той сам давно хотів перейти на іншу посаду.

Президент, за словами джерела, також висловив своє задоволення роботою колишньої віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, запропонувавши їй підвищення, щоб розширити її можливості в уряді.

Крім того, український лідер обговорив створення нового "Міністерства з питань повернення українців". Однак, як повідомляють джерела, процес відбору його керівництва ще триває.

Чому ще Кулеба міг піти у відставку

Журналісти The Telegraph зазначив, що Дмитро Кулеба міг піти у відставку через те, що йому не вдалося переконати союзників надати дозвіл на удари далекобійними ракетами вглиб території Росії.

Йому було доручено переконати західних союзників України – головним чином США та Велику Британію – надати дозвіл на ракетні удари великої дальності всередині Росії. Нещодавно дипломат також очолював спроби отримати додаткові батареї ППО Patriot. Минулого тижня він звинуватив кількох неназваних союзників у невиконанні своїх обіцянок надати системи,

– мовиться у матеріалі.

У виданні зазначають, що, ймовірно, це було його основним завданням від Зеленського.

Цікаво, що Верховна Рада на слуханнях 4 вересня "в терміновому порядку відклала" звільнення міністра закордонних справ. Як повідомляв нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, мотивів такого рішення немає.