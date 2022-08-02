Скандал розгорається, – політолог припустив, чи є слід росії у відставці Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі все ж таки пішов з поста. Те, хто стане новим очільником уряду вплине не лише на Італію, а й на Україну.

Політолог-міжнародник Володимир Воля припустив, чи є у відставці Драгі вплив росії, оскільки європейську спільноту непокоїть можливість впливу країни-агресорки на цю виборчу кампанію Про це він розповів 24 каналу.

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За його словами, зараз все залежить від того, як тимчасовий уряд впорається з питанням забезпечення споживачів газовими контрактами.

Скандал в Італії розгортається

Разом з тим, уже кілька днів італійська преса говорить про політичний скандал – "руссо-гейт".

Мовиться про вірогідну змову італійських "правих" з партій "Ліга" та "Вперед, Італіє" з представниками посольства росії в Римі, яка могла спричинити падіння уряду Маріо Драгі.

"Розмови були, але довести це поки що неможливо. Скандал розгорається", – сказав Воля.

Він припустив, що це міг бути колишній прем'єр-міністр Італії та давній союзник путіна Сільвіо Берлусконі або ж лідер популістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

Також політолог додав, що власне "путін грався та маніпулював" Берлусконі, навіть коли він був заарештований. Кремлівський диктатор навіть приїжджав його відвідувати. Тоді як Сальвіні теж міг би розраховувати на підтримку з боку росії на виборах, вважає експерт.

Відставка Маріо Драгі: головне

14 липня прем'єр Італії Маріо Драгі заявив, що він подає у відставку. Проте президент країни не погодив її.

Прем'єр пояснив своє рішення тим, що приводом стала відмова однієї з партійправлячої коаліції "Рух п'яти зірок" взяти участь у голосуванні в сенаті щодо довіри уряду. Цим вони формально позначили вихід із парламентської більшості.

20 липня відбулося засідання Сенату Італії, на якому більшість висловила довіру уряду Драгі. Однак попри це прем'єр-міністр не передумав і бажає піти з посади.

Драгі 21 липня вдруге передав президенту республіки Серджо Матареллі прохання про відставку з посади глави уряду.