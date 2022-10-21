Ліз Трасс покинула пост прем'єрки Великої Британії: які настрої панують в країні
Британська прем'єрка Ліз Трасс подала у відставку із займаної посади. Тож у країні знову відбудуться вибори лідера партії, який автоматично стане новим прем'єр-міністром.
Про це 24 каналу розповів журналіст "Голосу Америки" з Лондона Богдан Цюпин. Він зауважив, що в ситуації енергетичної й економічної кризи Британія знову перебуватиме у виборчому вирі.
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Які настрої панують у Британії через відставку Ліз Трасс
Цюпин зазначив, що для багатьох людей є неприємною несподіванкою те, що Велика Британія вже тривалий час не має стійкого уряду.
Я думаю, що багатьом людям це небажано. Особливо у ситуації, в якій ми маємо справу фактично з енергетичною й економічною кризою, коли треба вирішувати, як допомагати Україні, як знаходити на це кошти та способи для ефективнішої допомоги,
– сказав журналіст "Голосу Америки".
Він зауважив, що в цій ситуації країна знову перебуватиме у виборчому вирі, хоч це не загальні вибори. Мовиться про вибори лідера партії, який автоматично стане прем'єр-міністром. Адже Консервативна партія й далі має вирішальну більшість у парламенті, тому має право формувати уряд.
Водночас, за словами журналіста, багато людей сподіваються, що до влади прийдуть люди з кращими ідеями щодо того, як вирішувати проблеми Великої Британії.
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Які проблеми стоять найгостріше у Британії
Цюпин нагадав, що у вересні Ліз Трасс та міністр фінансів Великої Британії оприлюднили свій дуже амбітний фінансовий план. Він полягав, з одного боку, в тому, що людям будуть допомагати, наприклад, оплачувати рахунки за енергію. Тому що у Британії дуже зросли ціни на газ та електроенергію, як і в багатьох країнах Європи.
Але проблема в тому, що в цьому самому пакеті, де уряд заявив, що буде витрачати величезні кошти на субсидії, а, оскільки Ліз Трасс затята консерваторка, то вона водночас зазначила, що буде скорочувати податки,
– зазначив журналіст.
Тобто, пояснив він, вийшло так, що, з одного боку, витрати уряду збільшуються, а надходження – теоретично мали зменшитися. І депутати у Консервативній партії фактично збунтувалися. Вони заявили, що представлений Ліз Трасс план фактично обвалив фунт, створив ще більшу економічну проблему в Британії, та позбавили її права далі керувати урядом.
Ліз Трасс на посаді прем'єрки Британії: що відомо
- У Великій Британії 5 вересня оголосили нову прем'єр-міністерку. Нею стала Ліз Трасс.
- Посольство України у Британії вже почало готуватися до візиту Ліз Трасс до Києва. Адже вона раніше висловлювала наміри прибути до столиці України з особистим візитом.
- Наступного дня, 6 вересня, Борис Джонсон передав посаду прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс. Він залишив резиденцію глави уряду.
- 20 жовтня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про рішення піти у відставку. Вона подала у відставку на другий місяць свого прем'єрства.