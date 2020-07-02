Про причини відставки голови Національного банку України Яківа Смолія – в ефірі програми "Політанатомія" розповіли інвестиційний банкір Сергій Фурса, політичний експерт Олег Саакян, політолог Петро Олещук та експрем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Також в ефірі 24 каналу експерти обговорили незалежність Нацбанку та ризики девальвації.

Чому Смолій пішов у відставку

Сергій Фурса: Є тиск, який є постійно з боку парламентського комітету, людей, які працюють на Коломойського. Це не є нормально, бо це політичний тиск.

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Він заявив про відставку після розмови зі Зеленським. Там напевно були якісь погрози, ми не знаємо які. До цього не було бажання йти у відставку, воно з'явилось виключно вчора після розмови з президентом в закритому кабінеті. Що йому казали – ми не знаємо, там могли бути різні речі, наприклад: "от я зараз візьму подзвоню Баканову і тебе посадять", могли бути різні речі, які змусили написати заяву на відставку саме там.

Як світ реагує на відставку Смолія

Світові економісти та банкіри негативно відреагували на відставку глави Національного банку України. Зокрема,



У Світові економісти та банкіри негативно відреагували на відставку глави Національного банку України. Зокрема, представники Великої сімки заявили, що підрив незалежності Нацбанку може спричинити відкат у розвитку стійкої фінансової системи України. МВФ вважають , що керівництво Смолія наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку в сучасній макроекономічній політиці.

Олег Саакян: Якщо була фраза "я подзвоню Баканову і тебе посадять", і людина після цього йде у відставку, то відповідно ця людина розуміє, що її є за що посадити. Щодо Смолія у суспільства є також певні претензії. Якщо взяти середовище економістів, то говорять про такі помилки як курсове ралі, про двічі менший показник інфляції від запланованого, який був, і це відбилось на експортерах. Чи достатні ці претензії, щоб знімати цю людину? Підстав юридичних немає.

Насамперед він говорив про політичний тиск, він не казав про погрози, ні те, що його вичавлюють, він чітко сказав про політичний тиск. В тій демократії, в якій ми живемо, з усіма її вадами, всі керівники Нацбанку завжди були політичними постатями, за останні 10 – 15 років жоден не просидів свій термін до кінця. Відповідно, людина, яка йде на цю посаду, чітко розуміє, в якій країні вона працюватиме. Якщо вона хоче бути незалежної, то має виборювати це і мати до цього волю та тягу.

Петро Олещук: Ми навіть наразі не знаємо, яка була його (Смолія – 24 канал) мотивація. Її навіть офіційно не оприлюднили. Якби це сталося в результаті якогось відповідного рішення, ухваленого в позазаконний спосіб – тоді можна було б про щось говорити

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Олексій Гончарук: Це може бути пов'язане з тим, що в команді президента є люди, які вважають, що грошова емісія – це хороша ідея. НБУ та Смолій, вочевидь, не бачив для себе такого варіанту з точки зору монетарної політики, яку вони собі планували.

Потрібно питати безпосередньо у Смолія, чому все сталося саме так, і що він мав на увазі, коли говорив про політичний тиск.

Що буде з незалежністю Нацбанку

Сергій Фурса: Катастрофу вбачають не у відході Смолія, хоч він дуже поважний банкір. Катастрофу вбачають у можливій втраті незалежності Нацбанку. І в тому, як він був звільнений прослідковується можливість втрати цієї незалежності.

Україні загрожує девальвація?

Сергій Фурса: Друкування грошей, про яке зараз мовиться це так чи інакше призводить до девальвації. Сьогодні НБУ захищав курс національної валюти. Відтак з резервів було подано приблизно 200 мільйонів доларів. Тобто, та девальвація, яка сталася сьогодні десь на 2%, враховує те, що Нацбанк став і просто це зупиняв.