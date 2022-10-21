"Краще дзвоніть Борису": Україну розкритикували за мем після відставки Ліз Трасс
Джерело:Newsweek
Після заяви про відставку прем'єрки Великої Британії Ліз Трасс на офіційній сторінці України в твітері з'явився мем, який натякає на підтримку Бориса Джонсона. Однак у Лондоні це розкритикували.
Жарт розцінили як втручання у внутрішню політику Великої Британії. До речі, з акаунта у твітері мем видалили.
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"Подзвоніть Джонсону"
На картинці, яку опублікували у твітер, зображено зірку британського комедійно-драматичного серіалу "Краще подзвоні Солу" Боба Оденкерека. На фото він одягає маску Джонсона, а поруч шрифтом як на постері серіалу написано "Краще подзвоніть Борису".
Мем, який спричинив скандал / Фото з твітера офіційної сторінки України
Україну розкритикували через мем
У Великій Британії обурились через цей жарт. Наприклад, Стів Перс, професор права з Університету Ессекса, написав, що не варто таким чином коментувати політичні процеси. Нісрін Алван, доцент-професор громадської охорони здоров’я Саутгемптонського університету, зазначила, що це образливо.
Інші користувачі мережі назвали мем недоречним.
Що відомо про відставку Ліз Трасс
- Ліз Трасс 20 жовтня пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. На посаді вона пробула всього 45 днів. Політикиня стане очільницею британського уряду з найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії.
- При цьому колишній прем'єр Борис Джонсон вже заявив, що балотуватиметься на посаду лідера правлячої Консервативної партії. Тобто він може повернутися на крісло прем'єра.
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