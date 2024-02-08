Має важливий досвід, – генерал-лейтенант у відставці пояснив, чому призначили Сирського

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. У військах здогадувалися про кадрові зміни.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що у війську було розуміння, хто може стати наступним головнокомандувачем ЗСУ.

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Чому призначили Сирського

Як наголосив Романенко, Олександр Сирський позитивно відзначився ще з початку повномасштабного вторгнення. Він брав участь в обороні Києва, де зірвав російський бліцкриг. А також – фактично очолював Харківську операцію.

Минулого року він працював на Бахмутському напрямку, де була обмежена кількість ресурсів. Там не вдалося реалізувати через певну нестачу особового складу та військової техніки.

З тих кандидатів, які розглядалися, було видно, що саме цей генерал має важливий загальновійськовий досвід. І це – принципова різниця. Якщо порівнювати з генералом Будановим, то у нього є досвід проведення спецоперацій. А головнокомандувач має не лише керувати Збройними Силами в умовах повномасштабної війни. Але й виконувати завдання як керівника Сил оборони України. Тобто займатися усіма силовими структурами. Для цього раціонально та доцільно долучити загальновійськового генерала. До чого і дійшли,

– зазначив Романенко.

Сирський – новий головнокомандувач ЗСУ