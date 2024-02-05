Ймовірна відставка Залужного: у Раді сказали, що про це думають

Останні кілька днів у медіа активно шириться інформація про те, що незабаром в Україні відбудеться заміна Головнокомандувача. У Верховній Раді відреагували на повідомлення про ймовірне звільнення чинного Главкома.

В українському парламенті наголосили, що за кадрові рішення щодо вищого військового керівництва країни цілком відповідає президент Зеленський.

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Що сказали у Раді

Так, журналісти поцікавилися у першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнко, що йому відомо про можливу відставку Залужного.

Нардеп своєю чергою відповів, що вирішення таких питань – то компетенція глави держави.

Президент України ухвалює ті кадрові рішення, які вважає за потрібне,

– наголосив Корнієнко.

Що говорив сам Зеленський

В інтерв'ю італійським ЗМІ президент України вперше відповів, чи він розглядає звільнення Головнокомандувача.

Зеленський не згадав прізвища Залужного прямо. Він лише натякнув, що на українців чекають зміни.

Крім того, президент зауважив, що відставка того чи іншого українського посадовця – це кадрове питання всередині нашої країни.

Глава держави наголосив, що він роздумує над перезавантаженням. Раніше BBC написало, що Зеленський нібито неодноразово готував відставку Залужного для того, аби перезавантажити всю систему органів оборони України.

Потенційна відставка Залужного: що відомо