Ймовірна відставка Залужного: у Раді сказали, що про це думають
Джерело:"Укрінформ"
Останні кілька днів у медіа активно шириться інформація про те, що незабаром в Україні відбудеться заміна Головнокомандувача. У Верховній Раді відреагували на повідомлення про ймовірне звільнення чинного Главкома.
В українському парламенті наголосили, що за кадрові рішення щодо вищого військового керівництва країни цілком відповідає президент Зеленський.
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Що сказали у Раді
Так, журналісти поцікавилися у першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнко, що йому відомо про можливу відставку Залужного.
Нардеп своєю чергою відповів, що вирішення таких питань – то компетенція глави держави.
Президент України ухвалює ті кадрові рішення, які вважає за потрібне,
– наголосив Корнієнко.
Що говорив сам Зеленський
В інтерв'ю італійським ЗМІ президент України вперше відповів, чи він розглядає звільнення Головнокомандувача.
Зеленський не згадав прізвища Залужного прямо. Він лише натякнув, що на українців чекають зміни.
Крім того, президент зауважив, що відставка того чи іншого українського посадовця – це кадрове питання всередині нашої країни.
Глава держави наголосив, що він роздумує над перезавантаженням. Раніше BBC написало, що Зеленський нібито неодноразово готував відставку Залужного для того, аби перезавантажити всю систему органів оборони України.
Потенційна відставка Залужного: що відомо
- 29 січня українські ЗМІ і телеграм-канали почали писати про те, що Залужного, мовляв, вже звільнили з посади Главкома.
- Водночас в Офісі президента ці чутки спростували.
- Втім, низка іноземних ЗМІ припустила, що відставку Залужного таки готують. Зокрема, The New York Times написав, що питання звільнення Главкома відклали через те, що ця інформація просочилася в мережу. Крім того, видання зазначало, що, мовляв, Залужному ще не знайшли заміни.
- The Economist заявляв про те, що 29 січня таки відбулася зустріч генерала і президента. На ній Залужному запропонували посаду секретаря РНБО, але він відмовився. Крім того, журналісти вже обрали ймовірних претендентів на посаду Главнокомандувача. Ними назвали генералів Олександра Сирського та Кирила Буданова.
- У США, як в Пентагоні, так і Білому домі, наголосили, що питання заміни Главкома – внутрішня справа України, і американці не повинні у неї втручатися.
- Журналісти Bloomberg тим часом назвали причини можливого конфлікту Зеленського і Залужного. Президента нібито роздратувала стаття Главкома в The Economist, де той визнав, що війна в Україні зайшла у глухий кут. Водночас глава держави наполягав, що країна ще може здійснити прорив. Крім того, посадовці мають розбіжності щодо питання мобілізації.