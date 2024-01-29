Залужному знайшли заміну: у мережі поширили фейкове звернення Зеленського

Ворог не втрачає жодної можливості, аби підірвати дух українського суспільства. Вочевидь, окупантам дуже не сподобалося, що чутки про відставку Залужного виявилися неправдою, тому вони вирішили вигадати власний фейк.

Задля поширення чергової дезінформації противник використав "підробний" телеграм-канал.

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Так, на приватному каналі – двійнику від імені Зеленського з'явилося відео, на якому президент начебто розповідає про нові кадрові перестановки. Він нібито повідомляє про те, що вирішив зняти Залужного і на посаду Главкома призначити командувача Олександра Сирського.

Аби створити цю брехню, росіяни використали минулорічне відео зі зверненням Зеленського. У ньому глава держави заявляє про зняття з посади очільника Міноборони Олексія Резнікова та призначення Рустема Умєрова.

Текст "звернення" Зеленського, який вигадали окупанти / Фото скриншот

А ось справжній текст звернення глави держави з приводу відставки Резнікова від 3 вересня 2023 року.

Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення.

Можна побачити, що росіяни "зліпили" свій фейк нашвидкоруч. Вони полінувалися замінити у тексті "осінь" на "зиму".

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