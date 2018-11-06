Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку

Генпрокурор України Юрій Луценко з парламентської трибуни відзвітував про розслідування справи Катерини Гандзюк. І так себе накрутив, поки скаржився на недовіру до влади з боку суспільства, активістів і деяких нардепів, що пригрозив піти у відставку.

Кум Петра Порошенка, під якого змінювали законодавство, щоб призначити на посаду генпрокурора (він не мав відповідної профільної освіти), обурився, що українці висувають претензії до очолюваного ним відомства. А саме – говорять про півсотні нерозкритих нападів на громадських активістів й журналістів.

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Юрій Луценко запевняє, що слідчим і прокурорам краще знати, як проводити ті розслідування, зокрема, він жалівся, що напередодні, цитую: "стався витік" однієї з версій слідства по справі Гандзюк. Мовляв, це тепер дуже завадить ефективному розслідуванню.

Й тут з чинним генпрокурором можна посперечатися – адже може слідчим і краще знати, як проводити ті розслідування. Але натепер жоден з нападів на українських активістів чи жодне із вбивств журналістів не було розкрите, не було встановлено справжніх замовників цих злочинів. Ну, а про злиту версію по справі Гандзюк взагалі смішно вийшло. Підозрюваних по цій справі вже допитано, то ж і вони, і замовники знають, які є підозри і версії.



Варто розуміти, що Юрій Луценко – професійний політик, в якого краще за все виходило бути в опозиції до влади – він тоді дуже красномовно владу критикував. Утім, коли при владі був сам Луценко – результативність його роботи на користь країни була дуже близькою до нуля.

Так, Луценко вже двічі ставав міністром внутрішніх справ – у 2005-му та в 2007-му роках (в останню каденцію аж три роки обіймав посаду). Щоразу він обіцяв рішучі й кардинальні реформи у відомстві.

Реформ кардинальних я не пам'ятаю. Пам'ятаю лише, що головування Луценка в МВС вилилося в його загратування за обвинуваченням, що він, перевищивши повноваження, дав службову квартиру своєму водієві. Відсидів лише рік, хоча мав – чотири, а звільнений був за указом Януковича про помилування.



Вже після Революції Гідності всі обвинувачення проти Луценка скасували, адже визнали політичним в'язнем. У 2016-му році Юря Віталійовича призначили генпрокурором – і вчергове з його вуст пролунали численні обіцянки рішуче боротися, викорінювати й люструвати.

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Та, в той же час, усе частіше в бік Луценка лунали закиди, що він здатен лише гучні заяви на прес-конференціях робити, адже більшість із анонсованих ним затримань топ-корупціонерів завершилося нічим. І максимум, кого прокуратура Луценка здатна притягти до відповідальності – це директор колгоспу. Та й то лише за умови, що той іде на угоду зі слідством, й сам визнає провину.



Відтак, якщо Луценко й піде з посади – чи багато втратить від того Україна? На жаль, питання риторичне. Напевно, від того втратить Петро Порошенко, який доклав чимало зусиль, щоб призначити Луценка на посаду. Порошенку наразі потрібен свій генпрокурор, тим більш перед новими президентськими виборами.

Отже, дуже висока ймовірність того, що чинний президент не прийме відставку Луценка. Ні, формально він її може й прийме, але кулуарно заборонить депутатам своєї фракції голосувати за відсторонення Луценка від посади – відтак голосів у Раді за це просто не назбирається.

Але найцікавіше, що найбільше відставка Юрія Луценка з посади генпрокурора потрібна самому Юрію Луценку. Вже зрозуміло, що він не встигне до виборів завершити справу Віктора Януковича, яка була його хрестовим походом. Тож Луценко не зможе завершити свою каденцію на позитиві й мати результативність, якою можна було б потім хвалитися.

Більше того, нині з кожним днем перебування на посаді генпрокурора Юрій Луценко отримує у свій бік все більше негативу – тож йому, як політику, варто позбутися цієї посади якомога швидше, аби мати хоча б якийсь рейтинг для продовження своєї політичної кар'єри.

І, як на мене, є одна причина, за якою президент завтра міг би прийняти відставку Луценка, а післязавтра за це назбирається більшість голосів у Раді. Це якщо на Банковій вирішать з Луценка зліпити "наступника", і він піде на президентські вибори замість Порошенка.

Біографію Юрія Луценка дивіться у відео:



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