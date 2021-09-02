Відставки у Верховному Суді: Вища рада правосуддя звільнила ще двох суддів
2 вересня 2021 , 16:37Читать новость на русском
Джерело:пресслужба ВРП
Вища рада правосуддя звільнила 5 суддів. Серед них – двоє суддів Верховного Суду Василь Огурецький та Світлана Вус.
Раніше вони вже подали заяви про відставку. Про це мовиться на сайті ВРП.
До теми У Верховному Суді продовжуються відставки суддів
Відповідне рішення ухвалили 2 вересня 2021 року. Відповідно до нього Вища рада правосуддя вирішила звільнити:
- з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Василя Огурецького;
- з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Світлану Вус.
ВРП звільнила 5 суддів
Окрім них, згідно з рішенням ВРП звільнили:
- з посади судді Луганського апеляційного суду Володимира Гаврилюка;
- з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Валерію Босюк;
- з посади судді Малиновського районного суду Одеси Віктора Короя.
Останні звільнення в судах
- У серпні подав у відставку суддя Верховного Суду Микола Гусак.
- Він став п'ятим суддею ВСУ, який за останній рік подав у відставку.
- Наприкінці липня у відставку подала суддя ВРП Лариса Іванова.