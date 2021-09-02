Відставки у Верховному Суді: Вища рада правосуддя звільнила ще двох суддів

2 вересня 2021 , 16:37
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Джерело:

пресслужба ВРП

Вища рада правосуддя звільнила 5 суддів. Серед них – двоє суддів Верховного Суду Василь Огурецький та Світлана Вус.

Раніше вони вже подали заяви про відставку. Про це мовиться на сайті ВРП.

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Відповідне рішення ухвалили 2 вересня 2021 року. Відповідно до нього Вища рада правосуддя вирішила звільнити: 

  • з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Василя Огурецького;
  • з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Світлану Вус.

ВРП звільнила 5 суддів

Окрім них, згідно з рішенням ВРП звільнили:

  • з посади судді Луганського апеляційного суду Володимира Гаврилюка;
  • з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Валерію Босюк;
  • з посади судді Малиновського районного суду Одеси Віктора Короя.
Зауважимо! Через заяви про відставку з початку 2021 року загалом звільнили 110 суддів.

Останні звільнення в судах

  • У серпні подав у відставку суддя Верховного Суду Микола Гусак.
  • Він став п'ятим суддею ВСУ, який за останній рік подав у відставку. 
  • Наприкінці липня у відставку подала суддя ВРП Лариса Іванова.
Автор: Анастасія Мигидюк