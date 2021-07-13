Відставку Авакова можуть обговорити на закритому засіданні "Слуги народу"

Ввечері 13 липня може відбутися закрите засідання фракції "Слуга народу". На ньому, ймовірно, обговорять кадрові питання, зокрема відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про питання, які можуть на засіданні розглядати "слуги народу", видання повідомляє з посиланням на власні джерела у парламенті.

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На засіданні "Слуги народу" можуть розглянути відставку Авакова

Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова,

– заявив співрозмовник.

На запитання видання про те, чи може йти мова саме про відставку Авакова, співрозмовники серед вищих чиновників не дали конкретної відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість. Мовляв, є різні розмови щодо цього.

Ймовірна відставка Арсена Авакова: що відомо

У кріслі міністра Аваков вже 7 рік: його призначили на цю посаду ще в лютому 2014 року.

Про те, що він "засидівся" на посаді періодично говорять активісти й окремі депутати.

Влітку 2020 року Україну охопила хвиля протестів – люди висловлювали своє невдоволення роботою очільника МВС. Однак це не дало жодних результатів.

У червні 2021 року чутки про відставку Авакова поновилися. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні 2021 року.

Пізніше в Офісі Президента спростували цю інформацію, назвавши її "традиційною політичною забавою".