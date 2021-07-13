Відставку Авакова можуть обговорити на закритому засіданні "Слуги народу"

13 липня 2021 , 16:26
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Джерело:

"РБК-Україна"

Ввечері 13 липня може відбутися закрите засідання фракції "Слуга народу". На ньому, ймовірно, обговорять кадрові питання, зокрема відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про питання, які можуть на засіданні розглядати "слуги народу", видання повідомляє з посиланням на власні джерела у парламенті.

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На засіданні "Слуги народу" можуть розглянути відставку Авакова

Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова,
– заявив співрозмовник.

На запитання видання про те, чи може йти мова саме про відставку Авакова, співрозмовники серед вищих чиновників не дали конкретної відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість. Мовляв, є різні розмови щодо цього.

Зверніть увагу! Раніше з'явилася інформація, що якщо Аваков таки піде з посади, то його, найімовірніше, замінить секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
. Другим кандидатом на посаду очільника відомства може бути директор центру інфраструктури МВС Олександр Єфіменко.

Ймовірна відставка Арсена Авакова: що відомо

Автор: Наталія Пристанська