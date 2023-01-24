Хіт-парад звільнень: після скандалу з Лозинським у відставку пішли його заступники

У вівторок, 24 січня, заступники міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря та В'ячеслав Негода подали у відставку. Однак вони зауважили, що ці рішення не пов'язані з хабарем Лозинського.

Зазначимо, що першого заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського затримали під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.

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Чому Лукеря пішов у відставку

Заступник міністра Іван Лукеря наголошує, що рішення про звільнення він прийняв ще на початку року. Однак через політичні та бюрократичні обставини юридичне оформлення документів затягнулось.

Іван Лукеря подав у відставку / Фото з фейсбуку Лукері

Варто додати, що посадовець подав у відставку одразу після скандалу з хабарем Лозинського.

Дякую колегам та партнерам по Уряду, Парламенту, Офісу Президента України. Дякую кожному голові обласних адміністрацій та мерам міст,

– йдеться у повідомленні.

Деталі звільнення Лукеря пообіцяв розповісти згодом.

Негода подякував усім за роботу

Одразу після заяви Лукері опублікував свій прощальний пост на посаді заступника очільника Мінрегіону і В'ячеслав Негода.

"Не час і не місце робити якісь звіти. Але хочу згадати та подякувати тим, з ким працював, хто довіряв і допомагав, хто приймав важливі політичні рішення з питань комплексу реформ, які ми коротко називаємо – децентралізація і яка отримала високі оцінки на міжнародному рівні", – йдеться у повідомленні.

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