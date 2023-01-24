Хіт-парад звільнень: після скандалу з Лозинським у відставку пішли його заступники
Джерело:Іван Лукеря
У вівторок, 24 січня, заступники міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря та В'ячеслав Негода подали у відставку. Однак вони зауважили, що ці рішення не пов'язані з хабарем Лозинського.
Зазначимо, що першого заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського затримали під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.
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Чому Лукеря пішов у відставку
Заступник міністра Іван Лукеря наголошує, що рішення про звільнення він прийняв ще на початку року. Однак через політичні та бюрократичні обставини юридичне оформлення документів затягнулось.
Варто додати, що посадовець подав у відставку одразу після скандалу з хабарем Лозинського.
Дякую колегам та партнерам по Уряду, Парламенту, Офісу Президента України. Дякую кожному голові обласних адміністрацій та мерам міст,
– йдеться у повідомленні.
Деталі звільнення Лукеря пообіцяв розповісти згодом.
Негода подякував усім за роботу
Одразу після заяви Лукері опублікував свій прощальний пост на посаді заступника очільника Мінрегіону і В'ячеслав Негода.
"Не час і не місце робити якісь звіти. Але хочу згадати та подякувати тим, з ким працював, хто довіряв і допомагав, хто приймав важливі політичні рішення з питань комплексу реформ, які ми коротко називаємо – децентралізація і яка отримала високі оцінки на міжнародному рівні", – йдеться у повідомленні.
Кадрові зміни в Україні: що відомо
- Насамперед варто нагадати, що низку важливих рішень анонсував Володимир Зеленський під час свого звернення 23 січня. Він наголосив, що підписав кілька важливих указів. Зокрема тих, які унеможливлять виїзд за кордон задля відпочинку державним службовцям і представникам правоохоронних органів.
- Ще ввечері 23 січня стало відомо, що заступника глави ОП Кирила Тимошенка звільнили з посади. Наступного дня Тимошенко підтвердив цю інформацію.
- У відставку також подав заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Причина – скандал, пов'язаний із закупівлею продуктів для Збройних Сил України.
- Згодом в Офісі генпрокурора повідомили про звільнення заступника генпрокурора Олексія Симоненка. У відомстві зазначили, що Симоненко подав заяву на звільнення за власним бажанням. А передував цьому рішенню скандал з відпочинком Симоненка на різдвяні свята у Марбельї, що в Іспанії.