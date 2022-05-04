Відстають у своїх рішеннях, – Денисенко припустив, для чого росіяни обстріляли ракетами Україну

Вчора, 3 травня, російські окупанти завдали масових ракетних ударів по території всієї України. Ймовірно в загарбників є певна стратегія, однак вона, на щастя, дуже запізніла.

Про це в ефірі 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зазначив, що зараз ворог продовжує робити теж саме, чим займався протягом останніх тижнів.

До слова У церкві повилітати вітражі, а в гаражах повиривало замки, – Садовий про наслідки удару

Ухвалюють неактуальні рішення

Він наголосив, що спочатку російські загарбники цілеспрямовано били по наших нафтобазах, вважаючи, що завдяки цьому зупинять українську армію, навіть посівну. Словом, паралізують життя України.

Їм це не вдалося, тому тепер окупанти взялись до залізниці. У цьому випадку, можу сказати лише одне – дуже добре, що вони відстають у своїх рішеннях на багато тижнів,

– підкреслив Денисенко.

"Паралічу" не сталося

За словами Денисенка, зараз окупанти намагаються вразити нашу логістику та паралізувати Укрзалізницю. Однак жодного паралічу інфраструктури так і не сталося.

"Так, є затримки на деяких напрямках, однак зараз все оперативно відновлюють. Водночас швидко будують маршрути, тому Укрзалізниця продовжує працювати", – підсумував Денисенко.

Денисенко припустив, для чого росіяни обстріляли ракетами Україну: дивіться відео



Масові ракетні удари по Україні 3 травня: головне