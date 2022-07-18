Відсторонення Баканова та Венедіктової: у чому головна причина та як це вплине на війну

Президент Зеленський усунув (поки не посадив і навіть не звільнив!) особистого друга Івана Баканова із СБУ, а також Ірину Венедиктову, це диво навіть без пір'я з Генпрокуратури. І, головне, пішли зрушення щодо призначення антикорупційного прокурора, що штучно блокувалося два роки.

Маємо ніби посилення боротьби з посібниками агресора та корупціонерами. Зверніть увагу, кроки робляться точно за напрямами, позначеними ненависною для нашої влади та її представниками американської конгресвумен (Вікторії Спартц – 24 канал).

Читайте Навіщо Банкова влаштувала хитру рокіровку з Бакановим та Венедіктовою

Усунення Баканова та Венедіктової

Біда в тому, що ці кроки мають імітаційний характер із наміром вивести з-під удару Андрія Єрмака, якого, схоже, час вносити до Конституції України, оскільки він став самостійною і незамінною гілкою влади. Тому що прихід до СБУ та Генпрокуратури справді сильних та самостійних постатей не проглядається.

Вважається, що Баканов зрадив Зеленського, коли під виглядом вивезення сім'ї залишив Київ на початку вторгнення замість того, щоб захищати свого друга та президента. А Венедіктова – просто сміховинна постать, чия неадекватність під час війни стала кричущою.

Важливо Раптове рішення щодо Баканова та Венедіктової: що є справжньою підставою

В чому причина

Але головна причина відсторонень – страх ОП втратити підтримку союзників, причому не в постачанні озброєнь, а у сфері фінансової допомоги.

Намічені кадрові заміни, навіть якщо до них додадуться ротації в Кабміні, на хід війни, на жаль, не вплинуть. Для впливу треба зосереджувати всю владу (і відповідальність, чого не хочеться!) у Ставці Верховного Головнокомандування.

Але тоді найвпливовішими в країні стають не чиновники з оточення президента, а воєначальники, які безпосередньо керують відсічю агресору.

За темою – Баканов і Венедіктова не звільнені: представник ОП зробив заяву: дивіться відео