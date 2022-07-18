Не варто пов'язувати це із заявами Спартц, – ОП про ситуацію з Венедіктовою і Бакановим

Рішення президента України Володимира Зеленського щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова ввечері неділі, 17 липня, викликало чимало запитань.

Володимир Зеленський відсторонив генпрокурорку Венедіктову та усунув голову СБУ Баканова з посади. У своєму щоденному зверненні він пояснив це рішення тим, що з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у цих правоохоронних органах виявили чимало зрадників, які залишилися працювати на окупованих територіях.

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Водночас мова про звільнення Венедіктової чи Баканова поки не йде. Як пояснили в Офісі Президента, зараз тривають службові перевірки та розслідування.

Загалом понад 60 прокурорів та співробітників СБУ після повномасштабного вторгнення росії залишилися на тимчасово окупованій території та працюють на ворога. Тож Зеленський видав укази щодо них, щоб вони не впливали на кримінальні провадження своїх працівників. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

"За результатами цих перевірок і розслідувань президентом буде прийнято рішення про необхідність внесення до парламенту надання згоди на звільнення генерального прокурора. Або не внесення. І те саме стосується голови СБУ", – пояснив Андрій Смирнов.

Венедіктова і Баканов можуть повернутись на посади

При цьому рішення щодо Венедіктової чи Баканова ухвалять за результатами цих розслідувань та перевірок. Відтак не виключено, що вони повернуться на свої посади.

Водночас Андрій Смирнов відкинув ймовірність того, що до такого кроку Зеленського підштовхнули звернення американської конгресвумен Вікторії Спарц. Нагадаємо, вона звернулася до президента США Джо Байдена з проханням перевірити Андрія Єрмака та Офіс Президента на ймовірні зв'язки з росією.

"Майже кожного тижня ми знаходимо чергового колаборанта в правоохоронних органах. Та інспекція, яку започаткував президент, особисто відвідуючи передові позиції на Сході, заслуховуючи керівників областей, вона буде тривати. І це не пов’язано, я б не пов'язував. Ця динаміка, з якою постійно виникають вороги держави у ключових правоохоронних інституціях, змусила президента прийняти тимчасові заходи", – заявив Андрій Смирнов.

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