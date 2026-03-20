Чи анулюють відстрочку для догляду за батьками після одруження

Чоловік може отримати відстрочку від мобілізацїі по догляду за батьками з 1 або 2 групою інвалідності. Втім, є певні умови.

Відстрочка надається у випадку, якщо немає інших родичів, які можуть здійснювати такий догляд. Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний.

Чи скасують відстрочку за доглядом після одруження?

Крім того, обов'язково потрібен висновок МСЕК або ЛКК про потребу в догляді та документи щодо підтвердження родинних зв'язків.

За словами адвоката, закон покладає утримання батьків з інвалідністю I чи II групи на обмежене коло осіб, а саме на повнолітніх дочку або сина.

Відповідно, дружина сина не входить до цього переліку, а отже, її наявність не може стати підставою для скасування відстрочки чоловіка.

Окремо фахівець зауважив: якщо чоловік офіційно оформлений як доглядальник, наявність інших родичів зазвичай не є перешкодою для отримання відстрочки.

