Чи мають право на відстрочку від мобілізації вчителі приватних шкіл: пояснення юриста

Вчителі приватних шкіл так само можуть отримати відстрочку від мобілізації, як і колеги з державних закладів. Головне, щоб школа мала офіційну ліцензію, а педагог працював щонайменше на 0,75 ставки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис юриста Владислава Дерія, який відповів на питання одного з викладачів приватного закладу.

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Чи дають відстрочку вчителям приватних шкіл?

Вчителі, які працюють у приватних школах, теж мають право на відстрочку від мобілізації – так само як і педагоги державних закладів. Форма фінансування школи на це право не впливає.

За словами Дерія, головне, щоб приватний навчальний заклад мав офіційну ліцензію, а сам працівник працював щонайменше на 0,75 ставки.

Ви маєте право на відстрочку, адже законодавством не передбачено, що для неї потрібно обов’язково працювати саме у державному закладі,

– підкреслив юрист.

Юрист радить, що у разі відмови ТЦК в усній формі варто вимагати письмову відповідь. Після цього можна повторно подати пакет документів разом із супровідним листом або оскаржити відмову в суді.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, вчитель приватної школи має подати до територіального центру комплект документів:

заяву про надання відстрочки;

довідку з навчального закладу про посаду та підтвердження частки ставки;

військово-обліковий документ (можна е-ВОД);

за можливості – копію ліцензії школи.

Таким чином, ключова умова – це не форма власності закладу, а наявність офіційної ліцензії на провадження освітньої діяльності та офіційне працевлаштування педагога.