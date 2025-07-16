Чи мають право на відстрочку від мобілізації вчителі приватних шкіл: пояснення юриста
- Вчителі приватних шкіл можуть отримати відстрочку від мобілізації за наявності офіційної ліцензії закладу та працевлаштування не менше ніж на 0,75 ставки.
- Для отримання відстрочки необхідно подати відповідний пакет документів до територіального центру, включаючи заяву, довідку про посаду, військово-обліковий документ і, за можливості, копію ліцензії школи.
Вчителі приватних шкіл так само можуть отримати відстрочку від мобілізації, як і колеги з державних закладів. Головне, щоб школа мала офіційну ліцензію, а педагог працював щонайменше на 0,75 ставки.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис юриста Владислава Дерія, який відповів на питання одного з викладачів приватного закладу.
Читайте також Хто з ФОП може отримати бронювання
Чи дають відстрочку вчителям приватних шкіл?
Вчителі, які працюють у приватних школах, теж мають право на відстрочку від мобілізації – так само як і педагоги державних закладів. Форма фінансування школи на це право не впливає.
За словами Дерія, головне, щоб приватний навчальний заклад мав офіційну ліцензію, а сам працівник працював щонайменше на 0,75 ставки.
Ви маєте право на відстрочку, адже законодавством не передбачено, що для неї потрібно обов’язково працювати саме у державному закладі,
– підкреслив юрист.
Юрист радить, що у разі відмови ТЦК в усній формі варто вимагати письмову відповідь. Після цього можна повторно подати пакет документів разом із супровідним листом або оскаржити відмову в суді.
Щоб отримати відстрочку від мобілізації, вчитель приватної школи має подати до територіального центру комплект документів:
- заяву про надання відстрочки;
- довідку з навчального закладу про посаду та підтвердження частки ставки;
- військово-обліковий документ (можна е-ВОД);
- за можливості – копію ліцензії школи.
Таким чином, ключова умова – це не форма власності закладу, а наявність офіційної ліцензії на провадження освітньої діяльності та офіційне працевлаштування педагога.