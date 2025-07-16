Укр Рус
24 Канал Новини України Чи мають право на відстрочку від мобілізації вчителі приватних шкіл: пояснення юриста
16 липня, 15:54
2

Чи мають право на відстрочку від мобілізації вчителі приватних шкіл: пояснення юриста

Анастасія Горецька
Основні тези
  • Вчителі приватних шкіл можуть отримати відстрочку від мобілізації за наявності офіційної ліцензії закладу та працевлаштування не менше ніж на 0,75 ставки.
  • Для отримання відстрочки необхідно подати відповідний пакет документів до територіального центру, включаючи заяву, довідку про посаду, військово-обліковий документ і, за можливості, копію ліцензії школи.

Вчителі приватних шкіл так само можуть отримати відстрочку від мобілізації, як і колеги з державних закладів. Головне, щоб школа мала офіційну ліцензію, а педагог працював щонайменше на 0,75 ставки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис юриста Владислава Дерія, який відповів на питання одного з викладачів приватного закладу. 

Читайте також Хто з ФОП може отримати бронювання 

Чи дають відстрочку вчителям приватних шкіл?

Вчителі, які працюють у приватних школах, теж мають право на відстрочку від мобілізації – так само як і педагоги державних закладів. Форма фінансування школи на це право не впливає.

За словами Дерія, головне, щоб приватний навчальний заклад мав офіційну ліцензію, а сам працівник працював щонайменше на 0,75 ставки.

 Ви маєте право на відстрочку, адже законодавством не передбачено, що для неї потрібно обов’язково працювати саме у державному закладі, 
– підкреслив юрист.

Юрист радить, що у разі відмови ТЦК в усній формі варто вимагати письмову відповідь. Після цього можна повторно подати пакет документів разом із супровідним листом або оскаржити відмову в суді.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, вчитель приватної школи має подати до територіального центру комплект документів:

  • заяву про надання відстрочки;
  • довідку з навчального закладу про посаду та підтвердження частки ставки;
  • військово-обліковий документ (можна е-ВОД);
  • за можливості – копію ліцензії школи.

Таким чином, ключова умова – це не форма власності закладу, а наявність офіційної ліцензії на провадження освітньої діяльності та офіційне працевлаштування педагога.