Чи має право на відстрочку студент магістратури

Деякі військовозобов’язані мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Багатьох студентів цікавить, чи можна отримати відстрочку для навчання на магістратурі.

Адвокат Богдан Пересада пояснив, чи має право на відстрочку чоловік, який навчається на магістратурі.

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Чи можна отримати відстрочку на магістратурі

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову під час мобілізації не підлягають у тому числі здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Тож студенти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову по мобілізації. Зокрема й ті, які навчаються на магістратурі.

Адвокат наголосив, що вказана норма закону не містить винятків щодо навчання на першій чи другій магістратурі, бюджеті чи контракті, першій чи другій освіті тощо. Тобто чоловік матиме право на звільнення від мобілізації, навіть якщо це друга магістратура.

Рада скоротила перелік осіб, які мають право на відстрочку

Нещодавно народні депутати ухвалили закон, який звужує перелік військовозобов'язаних, що мають право на відстрочку від мобілізації. Він стосується тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Вони матимуть право на відстрочку, але лише за умови, що немає інших працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати.