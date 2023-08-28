Мобілізація студентів восени: чи можуть вручити повістку тим, хто навчається

Право на відстрочення від мобілізації студенти мають лише на час навчання. Тож багато з них непокояться, чи можуть їх мобілізувати до початку навчального року.

Студенти та аспіранти мають право на відстрочку. Однак є моменти, які слід врахувати.

Дивіться також Коли чоловік може відмовитися від отримання повістки: юрист вказав, на що звернути увагу

Хто може отримати відстрочку восени

Згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Студенти очної або дуальної форми навчання мають право на відстрочення протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі – до отримання дипломів. Доки військовозобов'язаний має підтверджувальний документ, що він є студентом, аспірантом чи докторантом денної та дуальної форми навчання, він отримує відстрочення від мобілізації.

Кого зі студентів можуть мобілізувати та за яких умов

Проте студентів можуть мобілізувати у так званий "проміжний", перехідний між навчаннями час. До прикладу, коли особа є абітурієнтом, вступає після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату у вищому навчальному закладі до магістратури, після закінчення ЗВО до аспірантури та перед вступом на докторантуру.

Наприклад, зазвичай у більшості вищих навчальних закладів бакалаври отримують диплом у кінці червня або на початку липня, а наказ про зарахування до магістратури набирає чинності на початку вересня. Тож фактично від початку липня до початку вересня військовозобов'язаний не має права на відстрочення.

Ще однією підставою вручення повістки студентові до отримання диплома є його відрахування з навчального закладу. Доки студента не відрахують, тобто поки немає наказу про це, право на відстрочення діє. Але коли рішення про відрахування набере чинності, військовозобов'язаний припиняє бути студентом, тож його можуть мобілізувати.

Що робити студенту, якщо він отримав повістку

Законом не заборонено вручати повістки студентам коледжів та університетів. Іноді, якщо студент пред'явить студентський квиток співробітникам військкомату, вони можуть вирішити не вручати повістку.

Але якщо повістку таки вручили, ігнорувати її не можна. Потрібно з'явитися до ТЦК з актуальними документами, що підтверджують статус студента (аспіранта) денної форми навчання та посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".