"Якщо ви придатні, навчання почекає": Данілов про скасування відстрочки для певних студентів

Українські можновладці розглядають можливість скасувати відстрочку для тих військовозобов'язаних, які здобувають другу чи третю вищу освіту. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, якщо чоловік може служити, то навчання почекає.

Нещодавно у Верховній Раді заговорили про те, що в умовах війни буде справедливим надавати відстрочку лише тим студентам, які здобувають вищу освіти вперше. З цим погодився секретар Ради національної безпеки та оборони.

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Вища освіта та мобілізація

Зі слів Данілова зрозуміло, що вступ в університет, аби не служити в ЗСУ, це питання моралі. Чи скасовувати таку можливість для відстрочки, повинні вирішити в Міністерстві освіти та науки найближчим часом.

Міносвіти буде розглядати це питання, проводитиме аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – від 40 до 50 років – вирішили здобувати другу, а то й третю освіту. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство.

Контекст

Першим з пропозицією скасувати таку шпарину в законодавстві виступив представник президента у Верховній Раді, народний депутат Федір Веніславський. Він також є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За його словами, якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану. Веніславський констатував, що після початку великої війни збільшилась кількість абітурієнтів, які мають понад 30 років.

Водночас важливо розуміти, що поки відповідну інціативу не було ухвалено на законодавчому рівні. Себто відстрочку від мобілізації мають усі студенти закладів вищої освіти та коледжів, які навчаються на денній або дуальній формі.