Кому й на скільки: як діятимуть відстрочки від мобілізації після 7 серпня 2025 року

В Україні з 7 серпня 2025 року планують продовжити ще на 90 днів загальну мобілізацію та воєнний стан. В цей період деякі особи мобілізаційного віку мають право на відстрочку, проте це можливо за умов наявності підстав, які передбачені законом.

Юристи пояснюють, що обов'язково мають бути документи, які підтверджують підстави відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Хто має право на відстрочку?

З 7 серпня 2025 року в Україні діятиме черговий етап загальної мобілізації. До армії призиватимуть чоловіків віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до служби військово-лікарською комісією. Натомість деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку, якщо мають передбачені законом підстави.

Як нагадує адвокатка Дар'я Тарасенко, закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає низку винятків, які дозволяють тимчасово або на постійній основі уникнути призову. Однак умови та термін дії таких відстрочок залежать від конкретного випадку.

Основні категорії, які мають право на відстрочку:

за станом здоров'я;

через сімейні обставини;

у зв'язку з навчанням або науковою діяльністю;

за займаною посадою;

особи, які були в полоні;

призовники до 25 років, які пройшли базовий військовий вишкіл;

родичі загиблих або зниклих безвісти;

військовозобов'язані з правом бронювання;

інші визначені законом категорії.

За словами Тарасенко, термін дії відстрочки також варіюється:

для осіб з інвалідністю – на період чинності відповідного статусу;

для тимчасово непридатних – на строк, визначений ВЛК, максимум до 12 місяців;

для держслужбовців та посадовців – на час перебування на посаді;

для студентів – на семестр, але не більше 6 місяців;

для освітян і науковців – на один рік (але не довше, ніж триває мобілізація);

для родичів загиблих та Героїв України – на строк чинності підстави;

для інших випадків – доти, доки не зникне відповідна підстава або до завершення мобілізації.

Хто може бути заброньований?

Окремо варто згадати про бронювання працівників підприємств, установ і органів влади. Це ще одна форма відстрочки, яка залежить від сфери зайнятості особи. Тривалість бронювання визначається за:

строком мобілізації – для держслужбовців;

строком контракту – для працівників, залучених у виконанні оборонних замовлень;

до 12 місяців – для критично важливих підприємств економіки;

терміном договору чи призначення – для працівників міжнародних організацій.

Важливо! Як тільки зникає підстава, на якій було надано відстрочку, вона автоматично припиняє діяти. Усі документи, що підтверджують ці підстави, мають бути надані до територіального центру комплектування.

Попри подовження мобілізації, законодавство наразі не зазнало змін у частині відстрочок. Тому всі норми діятимуть за раніше встановленими правилами. Юристи радять уважно стежити за новими роз'ясненнями та своєчасно поновлювати документи, які підтверджують право на відстрочку.