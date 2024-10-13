У Резерв+ скоро запрацює сервіс відстрочки та онлайн-рекрутинг

У застосунку Резерв+ незабаром мають з'явитися дві нові функції. Мовиться про можливість оформити відстрочку, а також онлайн-рекрутинг.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Катерина Черногоренко на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Три форми відстрочки від мобілізації з'являться в Резерв+: Міноборони сказало, коли це станеться

Відстрочка й онлайн-рекрутинг скоро стануть доступні в Резерв+

Катерина Черногоренко розповіла, що команда з міністерства зробила найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. Скоро там також мають з'явитися можливість оформити відстрочку й онлайн-рекрутинг.

Окрім того, заступниця глави Міноборони показала, який саме вигляд матиме в застосунку оформлення бронювання від мобілізації.



Як виглядатиме бронювання в Резерв+ / Фото з фейсбуку Катерини Черногоренко

Головне, це ніколи не здаватись і вірити у свій продукт,

– написала Черногоренко.

Вона також подякувала команді, з якою працювала, а саме Міністру оборони України Рустему Умєрову, Генеральному штабу ЗСУ, Міністерству цифрової трансформації України та СЕО рекрутингової платформи Lobby X Владиславу Грезєву.

До слова, раніше Черногоренко анонсувала, що можливість зробити онлайн-відстрочку та податися на рекрутинг у Резерв+ має з'явитися приблизно у листопаді. Оформлення відстрочки онлайн стане можливим завдяки інтеграції Резерв+ з державними реєстрами та сервісами.

Варто зазначити, що поки що ця категорія буде доступна не для всіх, а лише для багатодітних батьків, студентів денної форми навчання та людей з інвалідністю.