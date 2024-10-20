Відстрочка у Резерв+: у Міноборони назвали 3 категорії, які зможуть зробити це першими
Відстрочка від мобілізації є однією з найбільш запитуваних функцій від користувачів застосунку. Вже найближчим часом Міноборони планує запустити аж три типи відстрочок.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Раніше зазначалося, що можливість зробити онлайн-відстрочку має з'явитися приблизно у листопаді.
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Відстрочка у Резерв+
Катерина Черногоренко вказала, що спочатку відстрочка у Резерв+ з'явиться для багатодітних батьків, студентів денної форми навчання й аспірантів, а також осіб з інвалідністю.
Ми обрали ці категорії з огляду сенситивність, з огляду на масовість цих послуг, з огляду на те, що в принципі в Резерв+ є амбіція стати повноцінною, аналогічною точкою входу з ТЦК,
– зазначила представниця Міноборони.
Як зазначила посадовиця, людина має змогу обрати, як вона хоче здійснити візит – офлайн у ТЦК, або ж онлайн через мобільний застосунок Резерв+.
"Саме тому найближчим часом ми зможемо зробити цю функцію доступною для наших користувачів", – каже вона.
Катерина Черногоренко зазначила, що важливо, аби ця функція відстрочки була сервісною і людяною, адже відстрочки продовжуються кожні три місяці – там є циклічність, пов'язана з закінчення воєнного стану.