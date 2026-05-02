Відстрочка до завершення мобілізації: що це означає та як довго вона діє

В Україні 30 квітня вкотре продовжили воєнний стан та мобілізацію. Водночас деякі громадяни мають право на відстрочку, зокрема до завершення мобілізації.

Детальніше про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що відомо про таку відстрочку?

У Міноборони розповіли, що деякі категорії громадян мають право "відстрочку до завершення мобілізації".

Там пояснили, за наявності такої відстрочки у застосунку Резерв+ вона залишатиметься актуальною до кінця поточного мобілізаційного періоду. Його визначають указом Президента України

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації, а 30 квітня відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Це видно у статусі карток законопроєктів №15197 та №15198.

Таким чином дію воєнного стану та мобілізації продовжили до 2 серпня 2026 року.

До слова, для деяких категорій військовозобов'язаних діє автоматичне продовження відстрочки. Її статус можна перевірити в Резерв+. Однак автопродовження може не спрацювати через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах.

Президент Зеленський 1 травня анонсував реформу армії в Україні. З червня зміни торкнуться системи фінансування, служби та управління. Зокрема, військовим планують підвищити зарплати, а також запровадити спеціальні контракти для піхоти та штурмових підрозділів.