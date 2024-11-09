У Міноборони пояснили, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в Резерв+

У Резерв+ запрацювала можливість оформити онлайн-відстрочку від мобілізації. Наразі сервіс доступний для осіб з інвалідністю, а також студентів, аспірантів і докторантів.

Що робити, якщо все ж не вдається оформити відстрочку, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Відстрочка в Резерв+

Посадовиця наголосила, якщо у військовозобов'язаного є чинна відстрочка, він не зможе оформити нову через Резерв+. Це не дозволить дублювати дані в реєстрах.

Як тільки в нього закінчиться відстрочка, а в більшості користувачів вона закінчується сьогодні, 9 листопада, тобто фактично вже починаючи з 10 листопада можна буде податися на наступну,

– зазначила Черногоренко.

Також додала, що для оформлення відстрочки потрібно оновити Резерв+ до версії 1.4.3. Якщо вся необхідна інформація про особу міститься в реєстрах, – у застосунку з'явиться відстрочка.

Якщо людина, наприклад, не знаходить себе в реєстрі, є помилки в прізвищах, податковому коді, тому що ці реєстри заповнювалися людьми, які могли помилитися або якимось чином невірно внесли дані, ви можете звернутися у технічну підтримку Резерв+,

– сказала заступниця міністра оборони.

За словами Черногоренко, фахівці опрацюють звернення і виправлять помилку, аби дані підтягнулися в реєстри.

Зверніть увагу! У Міноборони наголосили, що люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти – до кінця дії воєнного стану і мобілізації.