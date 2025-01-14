Рідні зниклих безвісти за особливих обставин можуть отримати відстрочку: що для цього потрібно

Раніше для отримання відстрочки потрібно було судове рішення про визнання особи зниклою безвісти. Проте чинне законодавство не передбачає правової процедури для ухвалення такого рішення.

У вівторок, 14 січня, Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка "усунула юридичну колізію". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

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Що потрібно замість рішення суду

МВС отримало багато звернень від родичів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, із проханням усунути законодавчу прогалину, яка перешкоджає реалізації їхнього права на відстрочку від призову під час мобілізації.

У зв’язку з цим перелік документів, які потрібно подавати родинам зниклих безвісти, переглянули.

Після набрання чинності постановою процедура отримання відстрочки для родин зниклих безвісти буде приведена у відповідність до вимог закону.

Замість судового рішення про визнання особи зниклою безвісти потрібно буде надати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Хто має право на таку відстрочку

жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;

жінки і чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Кабмін дозволив родичам пільговиків, що офіційно перебувають в полоні, отримати їхні пільги. Йдеться про допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.