Мобілізація в Україні: кого з громадян можуть призвати на військову службу у липні

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, які подовжили до 11 серпня 2024 року. Це означає, що чоловіків від 18 до 60 років можуть призвати на службу до лав Збройних Сил.

Водночас з 18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, який містить зміни у категоріях та правилах залучання на службу в армію. Кого з українців можуть мобілізувати у липні 2024 року, у кого зникла відстрочка – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Оновлення даних, призов студентів і виїзд за кордон: якою буде мобілізація в липні

Хто втратить відстрочку від мобілізації у липні

Згідно з положеннями нового закону про мобілізацію усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані у ТЦК чи у застосунку Резерв+ до 16 липня 2023 року. Водночас з 1 липня деякі категорії чоловіків втратять право на відстрочку від мобілізації, тому можуть бути призвані до лав ЗСУ на службу.

Відстрочку від мобілізації у липні 2024 році не надають таким категоріям громадян:

студентам та аспірантам заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту;

особам, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особам, які мають статус "обмежено придатний";

чоловікам, яких під час повторної військово-лікарської комісії було визнано здоровими;

неповнорідним братам загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Кого не призвуть до армії у липні

Перелік військовозобов’язаних громадян, які від 18 травня 2024 року не підлягають призову, міститься у статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з законом право на відстрочку мають такі категорії громадян:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6 – 12 місяців);

особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду);

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України;

усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Окрім того, відстрочку від мобілізації також можуть оформити суддям, нардепам, членам Рахункової палати, дипломатам, омбудсмену, працівникам військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцям експертної служби МВС.