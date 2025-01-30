30 січня 2025, 13:15
Їх не мобілізують: хто може отримати відстрочку в лютому 2025 року
Основні тези
- В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, але певні категорії громадян мають право на відстрочку.
- Відстрочку можуть отримати особи з інвалідністю, за сімейними обставинами, студенти, аспіранти, та працівники критично важливих установ.
В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Втім, є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку.
Про це 24 Канал розповідає у своєму ексклюзивному матеріалі.
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Хто може отримати відстрочку
Військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від мобілізації, не підлягають призову, за умови, що відстрочка була офіційно оформлена відповідно до всіх вимог.
Відстрочка від мобілізації надається громадянам, які входять до визначених законом категорій. Серед основних категорій такі:
- особи з інвалідністю: люди, які мають офіційно встановлену інвалідність будь-якої групи, не підлягають мобілізації;
- за сімейними обставинами: єдині опікуни непрацездатних родичів або дітей;
- батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;
- особи, які виховують дитину з інвалідністю або дитину до 18 років без матері;
- студенти та аспіранти: громадяни, які навчаються на денній формі у вищих навчальних закладах або аспірантурі, також мають право на відстрочку;
- працівники критично важливих установ: до цієї категорії належать співробітники стратегічних підприємств, медики, працівники енергетичної та оборонної сфер тощо – вони можуть отримати бронювання, яке з 1 грудня здійснюється виключно через Дію.