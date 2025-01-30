Їх не мобілізують: хто може отримати відстрочку в лютому 2025 року

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Втім, є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку.

Про це 24 Канал розповідає у своєму ексклюзивному матеріалі.

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Хто може отримати відстрочку

Військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від мобілізації, не підлягають призову, за умови, що відстрочка була офіційно оформлена відповідно до всіх вимог.

Відстрочка від мобілізації надається громадянам, які входять до визначених законом категорій. Серед основних категорій такі: