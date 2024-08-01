Хто втратить відстрочку від мобілізації з 1 серпня

1 серпня 2024, 18:22
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Новий закон про мобілізацію, який набув чинності у травні, скасував право на відстрочку для деяких військовозобов'язаних. Йдеться про 10 категорій.

Водночас правила перетину кордону військовозобов'язаними залишаються незмінними. Для цього потрібна наявність військово-облікових документів та підстави для виїзду.

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Хто не зможе отримати відстрочку

Після набуття чинності закону під номером 10449, право на відстрочку більше не мають:

  • студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
  • студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;
  • багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів.
  • особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;
  • батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання;
  • деякі чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та II групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);
  • особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;
  • особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування такої категорії;
  • чоловіки, які за повторного ВЛК були визнані здоровими (військовозобов'язані, які отримали свідоцтва про І та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти медогляд);
  • неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні брати).

Автор: Анастасія Колеснікова