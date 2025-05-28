Чи може чоловік, який отримав відстрочку по догляду, працевлаштуватися: пояснення адвокатки

Під час воєнного стану в Україні чоловіки віком від 25 до 60 років можуть бути призвані до лав Сил оборони. Але дехто з людей призовного віку може без проблем працювати на цивільних посадах, оформивши відстрочку.

Це, зокрема, стосується чоловіків, які доглядають батьків з інвалідністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатку Марину Бекало.

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Чи залишиться в чоловіка відстрочка, якщо він працевлаштується

Чоловіки можуть оформити відстрочку за доглядом за матір’ю, яка має інвалідність. Адвокатка каже, що такий військовозобов'язаний навіть може працевлаштуватися й при цьому не втратити бронь. Така відстрочка надається чоловікові на підставі наявності самого факту інвалідності батьків і допоки вони живі, чоловік не може бути призваний до війська.

Лише втрата законної підстави для відстрочки приводить до її скасування. Що означає втрата законної підстави? Ну як приклад: зміни до законодавства, або зміни обставин (скасування самої інвалідності (теж малоймовірно, але це лише приклад), смерть батька/мами, які були особами з інвалідністю,

– розповіла правниця.

Також син може втратити відстрочку, якщо його мати/батько з інвалідністю укладе шлюб з іншою людиною, яка може її/його доглядати.

Але згідно із законодавством, втрата відстрочки за фактом працевлаштування – неможлива.

До слова, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів з'явиться інформація про відсутнсть у військовозобов’язаного законних підстав для надання відстрочки від призову не буде, то вона підлягає автоматичному скасуванню.

Нагадаємо, працівники критичних підприємств можуть втратити відстрочку, якщо установа не пройде перевірку Мінекономіки щодо відповідності встановленим критеріям протягом діяльності підприємства з дати прийняття рішення про визначення або підтвердження такого статусу. У випадку негативних результатів підприємство позбавлять критичного статусу, а працівників – бронювання.